Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд в Украину: имена гастролеров

В Украину не пустили российских актеров (Коллаж РБК-Украина)

Российские актеры получили запрет на 10 лет за то, что попытались обмануть пограничников

Российские актеры попытались проникнуть на территорию Украины и горько за это поплатились. Группа граждан Российской Федерации в четверг, 6 февраля, прибыла на один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Как рассказали актеры, они приехали для гастролей.

Выяснилось, что российские артисты должны были сыграть в лиричной комедии "Идеальный свидетель" и как они утверждали, нет никаких причин не пускать их на гастроли. Однако два человека из группы – актеры, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где снимались в фильме.

Еще два человека не смогли подтвердить цель своей поездки, и украинские пограничники их также не пропустили. Актерам проставили запрет на въезд в Украину на три года. Остальные участники группы въезжать сами отказались. После завершения всех процедур, российская группа вернулась в Молдавию.

Однако уже через несколько часов они снова попытались пересечь границу Украины, но уже на другом пункте пропуска. Украинские пограничники пресекли и эту попытку. Тем, кому ранее дали запрет на три года, проставили запрет на 10 лет, остальные получили запрет на три года за нарушение статьи 203-1 КУоАП, который также предусматривает штраф.

Среди лиц, которым запретили посещать Украину – актриса Елена Корикова, актеры Игорь Ливанов и Павел Баршак. Также известно, что 7 февраля спектакль собирались показать в Одессе, а потом везти в Киев.