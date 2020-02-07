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Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд в Україну

STYLERЖиття    07.02.2020 - 11:09
Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд в Україну
В Україну не пустили російських акторів (Колаж РБК-Україна)

Російські актори отримали заборону на 10 років за те, що спробували обдурити прикордонників

Російські актори спробували проникнути на територію України та гірко за це поплатилися. Група громадян Російської Федерації в четвер, 6 лютого, прибула на один з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Як розповіли актори, вони приїхали для гастролей.

З'ясувалося, що російські артисти повинні були зіграти в ліричній комедії "Ідеальний свідок" і як вони стверджували, немає ніяких причин не пускати їх на гастролі. Однак дві людини з групи – актори, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де знімалися в фільмі.

Російські актори отримали 10 років заборони на в'їзд в Україну

Ще дві людини не змогли підтвердити мету своєї поїздки, і українські прикордонники їх не пропустили. Акторам проставили заборону на в'їзд в Україну на три роки. Інші учасники групи в'їжджати самі відмовилися. Після завершення всіх процедур, російська група повернулася в Молдавію.

Проте вже через кілька годин вони знову спробували перетнути кордон України, але вже на іншому пункті пропуску. Українські прикордонники припинили й цю спробу. Тим, кому раніше дали заборону на три роки, проставили заборону на 10 років, решта отримали заборону на три роки за порушення статті 203-1 КУпАП, яка передбачає ще й штраф.

Серед осіб, яким заборонили відвідувати Україну – акторка Олена Корікова, актори Ігор Ліванов і Павло Баршак. Також відомо, що 7 лютого виставу збиралися показати в Одесі, а потім везти в Київ.

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