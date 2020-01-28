В Украине отменяют выступление артистов: в Харьков не пустили известного комика

В Украине массово отменяют выступления российских артистов (Коллаж РБК-Украина)

Общественные активисты добились отмены еще одного концерта

В Харькове отменили выступление известного комика Идрака Мирзалидзе. Выяснилось, что знаменитый стендапер живет и выступает в России, а также посещал оккупированный Крым. Ранее его внесли в базу данных сайта "Миротворец".

Как рассказал лидер общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков в комментарии для издания "Укринформ", это не единственное выступление в Украине, которое пришлось отменить.

"Мирзаладзе планировал 22 февраля выступить в Дворце студентов НТУ ХПИ, но его выступление аннулировано. Продажу билетов уже остановили. На протяжении двух месяцев в Харькове по настоянию активистов отменено 4 выступления российских артистов "крымнашистов", - отметил Поздняков и добавил, что российский комик был внесен в базу сайта "Миротворец" еще в 2016 году за выступления в оккупированном Крыму.

Активист выразил надежду на то, что поток российских артистов в Украину в ближайшее время прекратится. Ранее активисты "Світанка" сообщили в социальных сетях о том, что в Харьков планируют приехать российские артисты Слава Комисаренко, Елена Корикова, Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц, которые также незаконно пересекали границу и выступали в оккупированном Крыму.

20 января в Харькове должен был состояться спектакль "Идея фикс" с участием российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Однако спектакль отменили, а артистам запретили въезд в Украину. Предупреждение о намерении российских артистов в Харьков поступило в СБУ от общественной организации "Світанок".

"Мы категорически против создания выступлений "крымнашистов" в Харькове, поэтому сделали необходимые юридические шаги. Уверенны, что они подействуют, а если нет – сработает патриотическая общественность", - подчеркнули активисты.