Российская актриса высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ

33-летняя звезда сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды" призналась, что очень болеет за то, чтобы в Украине наконец закончилась война, и переживает из-за угрозы вторжения войск РФ.

"Я гражданка Российской Федерации, сижу сейчас напротив вас в прекрасном городе Киеве, в Украине. Мне бы хотелось, чтобы я могла сидеть здесь, не думая о том, что я гражданка Российской Федерации, и не испытывая за это чувство... стыда. Потому что я очень люблю свою страну, но я категорически не принимаю политику своего государства", - заявила Старинкевич.

Актриса также добавила, что хочет жить "вне этой повестки".

Актриса Натали Старинкевич высказалась о российско-украинской войне (фото: скриншот)

"Я не голосую за того президента, который сейчас управляет страной, в которой я родилась", - ответила она на вопрос об отношении к политике Владимира Путина.

Старинкевич заверила, что за все время проживания в Киеве ни разу не слышала в свою сторону негатива от украинцев. Тем не менее, сложившаяся ситуация с агрессией РФ ее гнетет, и москвичка искренне болеет за ее решение.

У актрисы театра и кино в Киеве достаточно много работы в сериалах, где она играет главных героинь.

Натали Старинкевич рассказала о жизни в столице Украины (фото: скриншот)

Старинкевич также поделилась впечатлениями о жизни в украинской столице. Она признается, что влюблена в Киев, при этом хочет пожелать жителям более заботливого отношения к городу.

"Есть недостатки в любом городе. И в моем родном городе. Просто я их увидела - разрыв этой шикарной архитектуры, невероятной, и неухоженной в городе, например. И меня это ранит. Я болею за город, потому что он же прекрасный", - говорит актриса.

Видео: российская актриса Натали Старинкевич высказалась об агрессии РФ против Украины и войне