Російська актриса висловилася про життя в Києві та агресію РФ

33-річна зірка серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі" зізналася, що дуже вболіває за те, щоб в Україні нарешті закінчилася війна, і переживає через загрозу вторгнення військ РФ.

"Я громадянка Російської Федерації, сиджу зараз навпроти вас в прекрасному місті Києві, в Україні. Мені б хотілося, щоб я могла сидіти тут, не думаючи про те, що я громадянка Російської Федерації, і не відчуваючи за це почуття... сорому. Тому що я дуже люблю свою країну, проте я категорично не приймаю політику своєї держави", - заявила Старинкевич.

Актриса також додала, що хоче жити "поза цією повісткою".

Актриса Наталі Старинкевич висловилася про російсько-українську війну (фото: скріншот)

"Я не голосую за того президента, який зараз керує країною, в якій я народилася", - відповіла вона на питання про ставлення до політики Володимира Путіна.

Старинкевич запевнила, що за весь час проживання в Києві жодного разу не чула у свій бік негативу від українців. Проте, ситуація з агресією РФ, що склалася, її гнітить, і москвичка щиро вболіває за її рішення.

В актриси театру і кіно в Києві досить багато роботи в серіалах, де вона грає головних героїнь.

Наталі Старинкевич розповіла про життя в столиці України (фото: скріншот)

Старинкевич також поділилася враженнями про життя в українській столиці. Вона зізнається, що закохана в Київ, при цьому хоче побажати жителям більш дбайливого ставлення до міста.

"Є недоліки в будь-якому місті. І в моєму рідному місті. Просто я їх побачила - розрив цієї шикарної архітектури, неймовірної, і недоглянутої в місті, наприклад. І мене це ранить. Я вболіваю за місто, тому що воно ж прекрасне", - каже актриса.

Відео: Російська актриса Наталі Старинкевич висловилася про агресію РФ проти України та війну