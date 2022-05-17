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Россиянку, которая выдавала себя за украинку, заставили страдать в Корее

Коллаж РБК-Украина: россиянка выдавала себя за украинку в Корее и поплатилась
Автор: Светлана Мащенко

Россиянка, которая живет в Южной Корее со своим бойфрендом, решила выдать себя за украинку, чтобы попасть в магазин. Теперь она страдает и не понимает, почему россиян так ненавидят во всем мире.

Видео опубликовал Сергей Стерненко.

Блондинка говорит, что на вывеске магазина в городе Каннын была надпись: "Я поддерживаю Украину. Россиянам нельзя входить".

Продавщица спросила девку, услышав ее русскую речь, откуда она. Блондинка ответила, что из Украины.

"Я сказала, что я из Украины. Она сказала, что в Украине сейчас, видимо, очень тяжело. Я сказала: Да, трудно... " - рассказывает она.

Тогда корейская продавщица пожелала смерти Путину и всем россиянам.

"Надеюсь, Путин, этот российский ублюдок, сдохнет. И все россияне тоже", - ответила кореянка.

Девушка шокирована таким посланием от продавца, и не понимает, почему кореянка желает россиянам смерти.

"Каким боком я здесь виновата, я не знаю", - добавила блондинка.

Ранее мы писали, что семьи россиян в Болгарии притворялись украинскими беженцами, но их постигло наказание.

Также сообщалось, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ. Теперь у пропагандистов истерика.

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