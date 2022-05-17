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Росіянку, яка видавала себе за українку, змусили страждати у Кореї

Колаж РБК-Україна: Росіянка видавала себе за українку в Кореї і поплатилася
Автор: Світлана Мащенко

Росіянка, яка мешкає в Південній Кореї зі своїм бойфрендом, вирішила видати себе за українку, аби потрапити до магазину. Тепер вона страждає і не розуміє, чому росіян так ненавидять у всьому світі.

Відео опублікував Сергій Стерненко.

Білявка каже, що на вивісці магазину в місті Каннин був напис: "Я підтримую Україну. Росіянам не можна входити".

Продавчиня запитала дівку, почувши її російську мову, звідки вона. Білявка відповіла, що з України.

"Я сказала, що я з України. Вона сказала, що в Україні зараз, мабуть, дуже важко. Я сказала: Так, важко…" - розповідає вона.

Тоді корейська продавчиня побажала смерті Путіну і всім росіянам.

"Сподіваюся, Путін, цей російський виродок, здохне. І всі росіяни теж", - відповіла кореянка.

Дівка шокована таким посланням від продавця, і не розуміє, чому кореянка бажає росіянам смерті.

"Яким боком я тут винна, я не знаю", - додала російська білявка.

Раніше ми писали, що сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання.

Також повідомлялося, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ. Тепер у пропагандистів істерика.

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