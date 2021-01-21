Россияне заявили, что в Чечне уничтожили "боевиков из Украины"

В России заявили об убийстве боевиков из Украины (фото: Getty Images)

В России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева". В их число якобы входили "боевики из Украины".

Такое громкое заявление сделали в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, сообщает ТАСС.

В НАК утверждают, что при проведении спецоперации, в которой был ликвидирован сам главарь Бютукаев, обнаружили 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, 20 самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте.

"В ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины", - заявили в российском ведомстве.

СМИ пишут, что члены банды промышляли на территории Чечни и Ингушетии многочисленными преступлениями, в том числе - убийствами.

А сам главарь, Аслан Батюкаев, вместе с пятью членами банды якобы причастен к террористическому акту аэропорту Домодедово в 2011 году. Тогда погибло 37 человек.

Бютукаев якобы был специалистом по подготовке террористов-смертников.

"Его банда стала действовать уже под руководством главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, совершая теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогая деньги у предпринимателей", - сообщили в ведомстве.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Бютукаев и его единомышленники были последними в регионе, кто числился в розыске за террористическую деятельность.

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