Росіяни заявили, що в Чечні знищили "бойовиків з України"

У Росії заявили про вбивство бойовиків з України (фото: Getty Images)

У Росії заявили, що на території Чечні та Інгушетії в 2020 році знищили 16 бойовиків з так званої "банди Бютукаєва". В їх число нібито входили "бойовики з України".

Таку гучну заяву зробили в Інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету (НАК) РФ, повідомляє ТАСС.

У НАК стверджують, що при проведенні спецоперації, в якій був ліквідований сам ватажок Бютукаєв, виявили 20 схованок, шість обладнаних бліндажів зі зброєю, боєприпасами та бандитським спорядженням, 20 саморобних вибухових пристроїв потужністю до 15 кг в тротиловому еквіваленті.

"В ході спецоперацій були нейтралізовані 16 членів банди Бютукаєва, серед яких знаходилися бойовики, які прибули з України", - заявили в російському відомстві.

ЗМІ пишуть, що члени банди промишляли на території Чечні та Інгушетії численними злочинами, в тому числі - вбивствами.

А сам ватажок, Аслан Бютукаєв, разом з п'ятьма членами банди нібито причетний до терористичного акту аеропорту Домодєдово в 2011 році. Тоді загинуло 37 людей.

Бютукаєв нібито був фахівцем з підготовки терористів-смертників.

"Його банда стала діяти вже під проводом ватажків забороненої в Росії терористичної організації ІГІЛ, здійснюючи теракти, напади на співробітників правоохоронних органів, наживаючись на підприємцях", - повідомили у відомстві.

При цьому глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Бютукаєв і його однодумці були останніми в регіоні, хто значився у розшуку за терористичну діяльність.

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