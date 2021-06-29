Росіяни похвалилися унікальним досягненням українського футболіста
Збірна Росії з футболу, яка вилетіла з Євро 2020 року, згадала про колишню славу, коли за допомогою українця Олег Саленко команда виграла у Камеруну на Чемпіонаті світу 1994 з рахунком 6:1.
Про це збірна РФ написала на своїй сторінці в Instagram.
"У цей день 27 років тому Олег Саленко забив 5 м'ячів Камеруну, тим самим оформивши єдиний в історії чемпіонатів світу пента-трик. Як це було", - йдеться в повідомленні.
Олег Саленко встановив рекорд на Чемпіонаті світу 1994 (фото: instagram.com/teamrussia)
Після гри Саленко зізнався, що дізнався про рекорд за 10 хвилин до кінця матчу, коли про це повідомив диктор на стадіоні.
Перед грою з Камеруном Саленко також забив збірній Швеції. У підсумку він став найкращим бомбардиром на Чемпіонаті світу 1994, поділивши "золоту бутсу" з болгарином Христо Стоїчковим.
Біографія Олега Саленка
Спортсмен народився в Ленінграді (Санкт-Петербурзі) 25 жовтня 1969 року.
Виступи за клуби
- Ленінградський "Зеніт" з 1987 по 1988 роки.
- Київське "Динамо" з 1989 по 1992.
- Іспанський "Логроньєс" з 1993 по 1994.
- Іспанська "Валенсія" з 1994 по 1995,
- Шотландські "Рейнджерс" 1995.
- Турецький "Істанбулспор" з 1996 по 1997.
У чемпіонатах СРСР футболіст провів 111 матчів, забивши 28 голів. У єврокубках - 20 матчів, 5 голів. У збірної Росії - 8 матчів, 6 голів.
В інтерв'ю Дмитру Гордону Саленко заявив, що на все життя запам'ятав, як тренувався з Валерієм Лобановським сам на сам. Також у нього була образа на тренера через те, що його не взяли на Чемпіонат світу в 1990 році.
Саленко також увійшов в історію як перший головний тренер збірної України з пляжного футболу.
Зараз Саленко живе в Києві і займається бізнесом - у нього кілька оздоровчих комплексів, що включають сауну і масажні кабінети. Крім того, є земельні ділянки в елітному передмісті і квартири в столиці.
Молодший його син Роман займається футболом в молодіжній школі київського "Динамо". Батько намагається по-чоловічому впливати на нього, хоча з його матір'ю не живе.
Нагадаємо, в Росії "просто так" побили іноземця після матчу Євро 2020.
Ми також писали про те, що посол Швеції потролив збірну України і отримав відповідь.