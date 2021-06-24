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Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла "ответка" (видео) 

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Киев, Четверг 24 июня 2021 17:35
Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла "ответка" (видео)  Коллаж РБК-Украина: посол Швеции пошутил о выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро 2020
Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины вышли в 1/8 финала Евро 2020 благодаря победе в матче Швеции над Польшей, а также результативной игре Испании против команды Словакии. После этого шведский посол выложил в сеть ироничный мем о поддержке подопечных Андрея Шевченко, со словами о готовности всегда помочь.

Пост с картинкой посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг опубликовал в Twitter.

Речь идет об известном меме, на котором изображена бригада строителей: один рабочий и целая куча начальников. Только дипломат внес в картинку некоторые изменения, актуализировав под Евро 2020: труженика подписал как "шведы", а наблюдателям дал имена футболистов сборной Украины и главного тренера.

"Всегда рады услужить!" - подписал он публикацию.

Напомним, что сине-желтые заняли третье место в группе C - перед этим на чемпионате добыли только одну победу в игре с командой Северной Македонии, а в матчах с Нидерландами и Австрией проиграли.

Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла &quot;ответка&quot; (видео)

Посол Швеции показал мем о сборной Украины на Евро 2020 (фото: twitter.com/TobiasThyberg)

Такой троллинг шведского посла вызвал в сети массу ироничных, добрых комментов, и под постом понеслись вариации на тему. Вскоре подключился и посол Польши Бартош Цихоцкий, который выложил фото разгневанного польского футболиста, но подписал кадр "улыбается по-польски".

Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла &quot;ответка&quot; (видео) Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла &quot;ответка&quot; (видео) Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла &quot;ответка&quot; (видео) Посол Швеции потроллил сборную Украины: в Киеве пришла &quot;ответка&quot; (видео)

фото: скрин комментариев twitter.com/TobiasThyberg

И вот сегодня в Киеве возле посольства Швеции появилась своеобразная "ответка" от украинцев на забавный мем Тиберга о помощи сине-желтым на Евро 2020. Видео опубликовано в Telegram-канале Kyiv News.

Жители столицы установили возле здания дипломатического представительства баннер в виде соединенных вместе флагов Украины и Швеции, и на полотнице посередине красуется надпись "Спасибо Швеция за 1/8".

Видео: в Киеве под посольством Швеции футбольные фаны установили баннер со словами благодарности

Напомним, что теперь сборная Украины сыграет матч против Швеции - игра состоится 29 июня.

Также мы писали о том, что ранее появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф Евро 2020.

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Швеция посол мем евро 2020 Футбол
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