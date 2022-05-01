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Россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику: разоблачающее видео

Коллаж РБК-Украина: Россияне воруют в Украине сельхозтехнику
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты нагло "отжимают" сельскохозяйственную технику у украинских фермеров и вывозят ее в сопровождении ГАИ.

Видео показал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

На кадрах видна колонна из фур с погрузчиками, на некоторых нанесена буква Z. Они везут сельскохозяйственную технику - трактора, комбайны, молотилки, другую крупную и дорогостоящую технику.

"Отжим по-русски. Российские войска в сопровождении ГАИ (!) вывозят из оккупированных территорий украинскую сельхозтехнику", - подписаны кадры.

Где именно это происходило, не сообщается.

Ранее мы писали, что оккупанты начали вывозить КамАЗами на РФ награбленное - мебель, вазы, картины, ковры.

Также сообщалось, что изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур.

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