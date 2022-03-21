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Оккупанты начали вывозить КамАЗами на РФ награбленное: грузят мебель, вазы, картины

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 14:37
Оккупанты начали вывозить КамАЗами на РФ награбленное: грузят мебель, вазы, картины Фото: один из разбомбленных украинских городов (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты начали везти на РФ награбленное у украинцев имущество. Добро грузят в КамАЗы в сопровождении танков.

Что известно о мародерстве - читайте ниже в материале Styler.

В Telegram Вартові Еспресо поделились сообщением от очевидцев.

"Орки вместо воевать, воруют вещи украинцев в ЖК "Покровский" (Гостомель) и вывозят в рф. Нация голодранцев", - подписан скрин.

Местные жители рассказывают, что награбленное грузят в Камазы и вывозят в сопровождении танка. При этом не брезгуют ничем: вазы, ковры, мебель, картины, бытовая техника.

Оккупанты начали вывозить КамАЗами на РФ награбленное: грузят мебель, вазы, картины

Мародерство официально подтвердили и в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", - рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что минобороны РФ пригрозило "военным кораблем", но украинцы снова его послали.

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