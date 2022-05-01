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Росіяни колонами крадуть українську сільгосптехніку: викривальне відео

Колаж РБК-Україна: росіяни крадуть в Україні сільгосптехніку
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти нахабно "віджимають" сільськогосподарську техніку в українських фермерів і вивозять її в супроводі ДАІ.

Відео показав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На кадрах видно колону з фур з навантажувачами, на деяких нанесена буква Z. Вони везуть сільськогосподарську техніку - трактори, комбайни, молотарки, іншу велику і дорогу техніку.

"Віджим по-російськи. Російські війська у супроводі ДАІ (!) вивозять з окупованих територій українську сільгосптехніку", - підписані кадри.

Де саме це відбувалося, не повідомляється.

Раніше ми писали, що окупанти почали вивозити КамАЗами на РФ награбоване - меблі, вази, картини, килими.

Також повідомлялося, що зголоднілі окупанти озброїлися палицями і пішли по дворах красти курей.

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