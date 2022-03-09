ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур (видео)

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 18:29
Изголодавшиеся оккупанты вооружились палками и пошли по дворам воровать кур (видео) Коллаж РБК-Украина: Российские военные воруют кур в украинских дворах
Автор: Светлана Мащенко

Оголодавшие российские оккупанты скатились до того, что начали воровать кур с украинских дворов.

Кадрами поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.

"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", - подписано видео.

На кадрах видно, что трое военных РФ зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.

Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.

Ранее мы писали, что оккупанты выносят еду из сельских магазинов.

Также сообщалось, что в Вознесенске пара пенсионеров выгнала вооруженных российских захватчиков со своего двора.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мародерство Вторжение России в Украину
LITE
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни