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Россияне хотят устроить голодомор в Украине: появились доказательства

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Понедельник 02 мая 2022 15:07
Россияне хотят устроить голодомор в Украине: появились доказательства Россия хочет снова устроить голодомор в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Оккупационные войска России целенаправленно принимают меры для организации нового голодомора в Украине, что еще раз подтверждает: РФ не останавливается в совершении актов геноцида против украинского народа.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Россия снова хочет создать искусственный массовый голод в Украине

Новые спутниковые снимки Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию открытого в 2020 году современного элеваторного комплекса "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы.

В результате атаки комплекс полностью уничтожен.

Россияне хотят устроить голодомор в Украине: появились доказательства

На предприятии до полномасштабного вторжения РФ была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник. Комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

"Все чаще стали появляться видеозаписи, на которых видно, что оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сельскохозяйственную технику для обработки земли. Первые случаи угона техники были зафиксированы еще в середине марта. В дальнейшем с помощью GPS-сервисов техника была найдена в республике Чечня", - отмечает Денисова.

Также она напомнила, что в Синельниковском районе Днепропетровской области 2 мая ракета попала в склады агропредприятий.

Один был пуст, а вот другой - с зерном. Оба они разрушены.

"Уничтожение и вывоз зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", - написала Денисова.

Напомним, что в 1932-1933 годах советская власть, правопреемником которой по сути себя считает Кремль, устроила голодомор в Украине. Он был направлен на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинского народа.

Жертвами голодомора, по разным оценкам, стали от четырех до десяти с половиной миллионов человек.

Голодомор актом геноцида признали все цивилизованные мировые страны. Все, кроме России.

Россияне хотят устроить голодомор в Украине: появились доказательства

Жертвы голодомора 1932-1933 годов в Харьковской области (фото: Александр Винербергер / wikipedia.org)

Напомним, недавно появилось видео, на котором видно, как россияне колоннами воруют украинскую сельскохозяйственную технику.

Ранее мы писали, что оккупанты вывезли несколько десятков человек из Мариуполя в фильтрационный лагерь.

Также сообщалось, что Россия массово грабит фермеров во время оккупации.

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Голодомор Денисова
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