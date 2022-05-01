Россияне колоннами воруют украинскую сельхозтехнику: разоблачающее видео

Оккупанты нагло "отжимают" сельскохозяйственную технику у украинских фермеров и вывозят ее в сопровождении ГАИ.

На кадрах видна колонна из фур с погрузчиками, на некоторых нанесена буква Z. Они везут сельскохозяйственную технику - трактора, комбайны, молотилки, другую крупную и дорогостоящую технику.

"Отжим по-русски. Российские войска в сопровождении ГАИ (!) вывозят из оккупированных территорий украинскую сельхозтехнику", - подписаны кадры.

Где именно это происходило, не сообщается.