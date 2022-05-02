Росіяни хочуть спричинити голодомор в Україні: з'явилися докази

Окупаційні війська Росії цілеспрямовано вживають заходів для спричинення нового голодомору в Україні, що іще раз підтверджує: РФ не зупиняється у здійсненні актів геноциду проти українського народу.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook .

Росія знову хоче створити штучний масовий голод в Україні

Нові супутникові знімки Planet Lab свідчать про те, що на територію відкритого у 2020 році сучасного елеваторного комплексу "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби.

У результаті атаки комплекс повністю знищено.

На підприємстві до повномасштабного вторгнення РФ було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

"Дедалі частіше стали з’являтися відеозаписи, на яких видно, що окупанти вивозять з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей сільськогосподарську техніку для обробки землі. Перші випадки викрадення техніки були зафіксовані ще в середині березня. В подальшому за допомогою GPS-сервісів техніку було знайдено в республіці Чечня", - наголошує Денісова.

Також вона нагадала, що у Синельниківському районі Дніпропетровській області 2 травня ракета влучила у склади агропідприємств.

Один був порожній, а от інший - з зерном. Обидва вони зруйновані.

"Знищення та вивезення зерна й сільськогосподарської техніки на окупованих територіях є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні", - написала Денісова.

Нагадаємо, що у 1932-1933 роках радянська влада, правонаступником якої по суті себе вважає Кремль, влаштувала голодомор в Україні. Він був направлений на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення українського народу.

Жертвами голодомору, за різними оцінками, стали від чотирьох до десяти з половиною мільйонів людей.

Голодомор актом геноциду визнали усі цивілізовані світові країни. Усі, окрім Росії.

Жертви голодомору 1932-1933 років у Харківській області (фото: Александр Вінербергер / wikipedia.org)