Россия массово грабит фермеров во время оккупации. Денисова обратилась в ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"В начале недели была зафиксирована колонна фур с замаскированными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма", - говорится в заявлении.

Также Денисова отметила, что в Красноярском крае местные депутаты-мародеры, ссылаясь на нехватку огурцов, других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций, решили экспроприировать урожай фермеров из временно оккупированного Херсонского региона.

"Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военном преступлении согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, - пояснила Денисова. - Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украине учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине".