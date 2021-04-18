Россия уходит из МКС, где постоянно происходят поломки

По словам чиновника, РФ намерена предупредить партнеров по МКС о прекращении участия в проекте до 2025 года.

Также в Москве заявили о планах разработать собственную национальную орбитальную станцию, что недавно обсуждалось на совещании по развитию космической отрасли при участии президента РФ Владимира Путина.

Видео: в России заявили о решении уйти из МКС

При этом в "Роскосмосе" отметили, что согласованный Россией с партнерами по МКС срок работы на станции истекает в 2024 году, передает "Интерфакс".

В госкорпорации рассказали, что после этого срока решение о выходе со станции будет приниматься, исходя из технического состояния ее модулей, которые "в основном выработали свой срок службы". Кроме того, будет учитываться ситуация "по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения".

Перед этим, осенью 2020-го, первый заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев спрогнозировал после 2025 года стремительный выход из строя многих элементов на борту станции, и указал на необходимости выхода из нее.

При этом 5 апреля он сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы.

Напомним, что с августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывалось мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции, но руководство "Роскосмоса" заверяло, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.