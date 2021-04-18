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Росія йде з МКС, де постійно стаються поломки

Автор: Володимир Костирін

Росія вирішила піти з МКС, де у їх модулі "Зірка" вже понад пів року фіксується витік повітря, яку космонавти намагаються ліквідувати різноманітними способами. Тепер у Кремлі оголосили, що країна має намір відмовитися від участі в проекті.

Про це віце-прем'єр РФ Юрій Борисов заявив в ефірі телеканалу "Росія 1".

За словами чиновника, РФ має намір попередити партнерів по МКС про припинення участі в проекті до 2025 року.

Також у Москві заявили про плани розробити власну національну орбітальну станцію, що нещодавно обговорювалося на нараді з розвитку космічної галузі за участю президента РФ Володимира Путіна.

Відео: у Росії заявили про рішення піти з МКС

При цьому в "Роскосмосі" зазначили, що узгоджений Росією з партнерами по МКС термін роботи на станції закінчується у 2024 році, передає "Інтерфакс".

В держкорпорації розповіли, що після цього строку рішення про вихід зі станції прийматиметься, виходячи з технічного стану модулів, які "в основному відпрацювали свій термін служби". Крім того, буде враховуватися ситуація "з розгортання національної орбітальної службової станції нового покоління".

Перед цим, восени 2020-го, перший заступник гендиректора ракетно-космічної корпорації "Енергія", керівник польотів російського сегмента МКС Володимир Соловйов спрогнозував після 2025 року стрімкий вихід з ладу багатьох елементів на борту станції, і вказав на необхідність виходу з неї.

При цьому 5 квітня він повідомив, що термін роботи МКС можуть продовжити на 2030-і роки.

Нагадаємо, що з серпня 2020 року екіпаж МКС займається пошуком і усуненням витоку повітря в російському модулі "Зірка". Висловлювалася думка, що розгерметизація може бути пов'язана з віком станції, але керівництво "Роскосмосу" запевняло, що модулі МКС здатні пропрацювати набагато довше за свій гарантійний строк.

Також ми писали, що в лютому на МКС через витік повітря російським космонавтам відключили систему подачі кисню.

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