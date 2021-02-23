На МКС россиянам отключили систему подачи кислорода из-за утечки воздуха
На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" отключили систему подачи воздуха СКВ-1, чтобы обнаружить место утечки кислорода, которое безуспешно пытаются найти еще с августа 2020-го.
О таких мерах стало известно из трансляции на сайте NASA переговоров экипажа станции с Центром управления полетами.
Сотрудник ЦУП подтвердил отключение одной из двух дублирующих систем кондиционирования воздуха в ответ на соответствующий вопрос космонавта Сергея Рыжикова.
Также на Земле предложили экипажу МКС для поиска утечки кислорода работать с микроскопом, который был доставлен на станцию на космическом грузовике "Прогресс МС-16" около недели назад.
Как пишет "Интерфакс", 20 февраля в течение дня российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам.
Отметим, что ранее в январе в модуле "Звезда" сломалась вторая система кондиционирования воздуха СКВ-2.
Системы СКВ-1 и СКВ-2 дублируют друг друга.
В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно около полугода назад. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
На Земле космонавтам ранее советовали использовать для ликвидации царапины на борту станции поролон и скотч. Сами же российские космонавты при помощи чайных пакетиков смогли обнаружить одно из вероятных мест утечки. Однако, полностью устранить проблему никак не удается.
В декабре 2020 года в ЦУПе заявили, что в российском модуле на МКС уже теряется резерв безопасности по газам.