На МКС россиянам отключили систему подачи кислорода из-за утечки воздуха

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" отключили систему подачи воздуха СКВ-1, чтобы обнаружить место утечки кислорода, которое безуспешно пытаются найти еще с августа 2020-го.

О таких мерах стало известно из трансляции на сайте NASA переговоров экипажа станции с Центром управления полетами.

Сотрудник ЦУП подтвердил отключение одной из двух дублирующих систем кондиционирования воздуха в ответ на соответствующий вопрос космонавта Сергея Рыжикова.

Также на Земле предложили экипажу МКС для поиска утечки кислорода работать с микроскопом, который был доставлен на станцию на космическом грузовике "Прогресс МС-16" около недели назад.

Как пишет "Интерфакс", 20 февраля в течение дня российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам.

Отметим, что ранее в январе в модуле "Звезда" сломалась вторая система кондиционирования воздуха СКВ-2.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 дублируют друг друга.

В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно около полугода назад. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

