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Россияне на МКС заделали две трещины на борту, но утечка воздуха продолжается

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 14:23
Россияне на МКС заделали две трещины на борту, но утечка воздуха продолжается МКС (фото: twitter.com/sciencepopnews)
Автор: Владимир Костырин

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" в промежуточной камере фиксируют продолжение утечки воздуха, хотя космонавты недавно заделали две трещины на борту.

Об этом стало известно из переговоров экипажа станции с Центром управления, полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Утром 13 марта космонавт Сергей Рыжиков проинформировал специалиста ЦУП о снижении давления на 52 миллиметра ртутного столбика за одиннадцать с половиной часов - с 730 до 678 миллиметра.

Сейчас потери воздуха компенсируют за счет воздуха, азота и кислорода, которые доставляют на борт МКС с Земли.

Отметим, что несколько дней назад космонавт при помощи герметика заделал трещины возле трубопровода системы обеспечения теплового режима. Как выяснилось, решить проблему утечки воздуха не удалось.

С августа экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывалось мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции, но руководство "Роскосмоса" заверяло, что модули МКС способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.

В настоящее время на борту МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, японец Соити Ногути, а также астронавты США Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер.

Ранее сообщалось, что в феврале на МКС российским космонавтам отключили систему подачи кислорода из-за утечки воздуха.

Также мы писали о том, что в декабре 2020-го в Центре управления полетами заявили, что в российском модуле на МКС уже теряется резерв безопасности по газам.

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