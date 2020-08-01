Россия может напасть на Украину осенью: эксперты рассказали, где начнется война

Россия может начать войну против Украины и развернуть военные действия в Черном море уже в конце сентября - в октябре, считает координатор Морской экспертной платформы, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Эксперты оценивают вероятность такого сценария под 80%, когда совпадет целый ряд факторов, заявил он во время Международного круглого стола на тему "Вызовы и угрозы Черноморского региона", передает Укринформ.

Среди таких факторов Клименко назвал активную фазу и концентрацию всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ 2020", а также местные выборы в Украине.

В частности, он допускает попытку расшатать пророссийскими силами ситуацию в отдельных местных громадах, а именно на побережье Азовского и Черного морей.

Кроме того, ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост в оккупированном Крыму, по которому РФ может в течение нескольких дней перебросить войска на север полуострова в Джанкой, в Армянск и в Красноперекопск.

"Сегодня об опасной ситуации в Черном море говорят в Европарламенте, в Еврокомиссии, в Европейской службе внешних действий... и мы видели, что об угрозе, если правильно рассказать, то она воспринимается", - отметил Клименко.

По мнению эксперта, стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" нашу страну на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит.

"Надо создавать немедленно Военно-морскую миссию или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия, и эта патрульная миссия патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми. Присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что по прогнозу экс-главы СБУ, война в Украине может закончиться как в Югославии.

Напомним также, что в США нашли решение, как Украина сможет вступить в НАТО, даже воюя с Россией.