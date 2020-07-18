Война в Украине может закончиться как в Югославии: прогноз экс-главы СБУ

Война в Украине может закончиться как в Югославии (коллаж: РБК-Украина)

Кремль не будет нападать на Украину, если не будет повода

Война в Украине может закончиться как в Югославии, считает бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. По его мнению, президент России Владимир Путин в случае открытой военной агрессии может применить против Украины воздушно-космические силы РФ и поразить цели на украинской территории, даже не пересекая границу.

Экс-глава СБУ Игорь Смешко также отметил, что Россия не сможет сделать больше, чем мы ей позволим.

"Президент Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим. Если не будет повода, который можно продать мировому сообществу, он не пойдет с новой атакой на Украину", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Также он отметил, что власти России уже провели все необходимые подготовки и обучения, чтобы действовать и по этому сценарию.

"Самое страшное, что мы до сих пор не можем понять - если, не дай Бог, это случится… В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент – они поразят наши цели, даже не пересекая границу", - подчеркнул бывший глава СБУ.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин обсудили вопросы безопасности в Украине. Раскрыты детали разговора.

Также мы писали, что Украина хочет свести к минимуму количество соглашений с РФ.