Росія може напасти на Україну восени: експерти розповіли, де почнеться війна

Росія може почати війну проти України і розгорнути військові дії в Чорному морі вже наприкінці вересня - у жовтні, вважає координатор Морський експертної платформи, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Експерти оцінюють імовірність такого сценарію під 80%, коли співпаде цілий ряд факторів, заявив він під час Міжнародного круглого столу на тему "Виклики і загрози Чорноморського регіону", передає Укрінформ.

Серед таких факторів Клименко назвав активну фазу і концентрацію всіх військових сил РФ у Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ 2020", а також місцеві вибори в Україні.

Зокрема, він допускає спробу розхитати проросійськими силами ситуацію в окремих місцевих громадах, а саме на узбережжі Азовського і Чорного морів.

Крім того, ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст в окупованому Криму, яким РФ може протягом декількох днів перекинути війська на північ півострова у Джанкой, в Армянськ і Красноперекопськ.

"Сьогодні про небезпечну ситуацію в Чорному морі кажуть в Європарламенті, в Єврокомісії, в Європейській службі зовнішніх дій… і ми бачили, що про загрозу, якщо вірно розповісти, то вона сприймається", - зазначив Клименко.

На думку експерта, стратегія України має полягати в тому, щоб звернутися до США і НАТО з проханням "прикрити" нашу країну на кілька років у цьому регіоні поки не будуть побудовані ВМС України, сили ППО і створений ракетний щит.

"Треба створювати негайно Військово-морську місію або ЄС, або НАТО, або ЄС + НАТО + Україна + Грузія, і ця патрульна місія патрулювала б Чорне море по основних шляхах від Босфору до Одеси, від Босфору до Батумі. Присутність там натівського прапора стримуватиме подальшу російську агресію", - заявив Клименко.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом екс-глави СБУ, війна в Україні може закінчитися як в Югославії.

Нагадаємо також, що у США знайшли рішення, як Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією.