Россия начала запугивать бойцов ВСУ СМС-ками: что в "тревожных" сообщениях

Россия "отличилась" новой провокацией в сторону Украины. Так, украинские военные начали получать на телефон сообщения, которые являются абсолютным фейком.
Об этом сообщается в Telegram-канале InformNapalm.
Так, бойцам ВСУ приходят сообщения со следующим текстом.
"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", - говорится в СМС-ках.
Эта информация абсолютно не соответствует действительности и военные не получали приказ покидать зону боевых действий на Донбассе.
"Сегодня вся 54 бригада получила такие СМС-ки. РФ рассылает их нам на телефоны", - сообщили бойцы 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.
Интересно, что фейки рассылаются с номера украинского мобильного оператора.
В комментариях к посту подписчики высказались, что думают по этому поводу.
Как мы ранее писали, в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ.