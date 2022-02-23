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"Путін, геть з Донбасу": в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 08:45
"Путін, геть з Донбасу": в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ В Европе люди поддержали Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во вторник, 22 февраля, под посольствами России в Берлине и Париже прошли митинги против агрессии России и ее президента Путина. Люди вышли, чтобы поддержать украинцев в эту трудную минуту,

Фотографии из Берлина опубликовал на Facebook украинский активист Александр Снидалов.

"Украинское сообщество в последнее время постоянно обновляет рекорды массовости акций в поддержку Украины. В этот раз поддержать территориальную целостность и суверенитет Украины собралось более 1000 жителей Берлина. И это не предел", - описал ситуация в немецкой столице активист.

Он добавил, что акцию освещали десятки телекамер, украинские требования будут на страницах всех СМИ. Эти требования простые - вывести российские войска из Донбасса, ввести санкции против Путина и его окружения, навсегда остановить Северный Поток -2, предоставить Украине оборонное вооружение.

Также Александр не побоялся назвать Путина "Гитлером 21 столетия".

&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФВ Берлине прошла акция против Путина (фото: facebook.com/snidalo)

В Париже прошла подобная акция против Путина. На нее пришли около сотни человек. Об этом пишет местное издание Le Monde.

Митинг при участии украинской диаспоры прошел по инициативе кандидата в президенты Франции от партии "Европа Экология Зеленые" Янника Жадо.

"Прошу президента Франции собрать основные политические силы во Франции и созвать европейский саммит в Киеве, чтобы показать твердость ЕС", – высказался Жадо.

&quot;Путін, геть з Донбасу&quot;: в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФВ Париже также поддержали Украину (фото: lemonde.fr)

Как мы ранее писали, украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.

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