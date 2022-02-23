Росія почала залякувати бійців ЗСУ "тривожними" СМС-ками (фото)

Росія "відзначилася" новою провокацією в бік України. Так, українські військові на передовій почали отримувати на телефон повідомлення, які є абсолютним фейком.
Про це повідомляється в Telegram-каналі InformNapalm.
Так, бійцям ЗСУ приходять повідомлення з наступним текстом.
"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі. Ще є час врятувати своє життя і покинути зону ООС", - йдеться в СМС.
Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і військові не отримували наказ залишати зону бойових дій на Донбасі.
"Сьогодні вся 54 бригада отримала такі СМС-ки. РФ розсилає їх нам на телефони", - повідомили бійці 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Цікаво, що фейки розсилаються з номера українського мобільного оператора.
Бійці ЗСУ отримують фейкові СМС (фото: t.me/informnapalm)
У коментарях до посту підписники висловилися, що думають з цього приводу.
Як ми раніше писали, у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ.
Також тримайте докази того, що обстріл російської території вівся з окупованої частини ОРДЛО.