Росія почала залякувати бійців ЗСУ "тривожними" СМС-ками (фото)

Так, бійцям ЗСУ приходять повідомлення з наступним текстом.

"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі. Ще є час врятувати своє життя і покинути зону ООС", - йдеться в СМС.

Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і військові не отримували наказ залишати зону бойових дій на Донбасі.

"Сьогодні вся 54 бригада отримала такі СМС-ки. РФ розсилає їх нам на телефони", - повідомили бійці 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Цікаво, що фейки розсилаються з номера українського мобільного оператора.

Бійці ЗСУ отримують фейкові СМС (фото: t.me/informnapalm)

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