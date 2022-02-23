Россия начала запугивать бойцов ВСУ СМС-ками: что в "тревожных" сообщениях
Россия "отличилась" новой провокацией в сторону Украины. Так, украинские военные начали получать на телефон сообщения, которые являются абсолютным фейком.
Об этом сообщается в Telegram-канале InformNapalm.
Так, бойцам ВСУ приходят сообщения со следующим текстом.
"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", - говорится в СМС-ках.
Эта информация абсолютно не соответствует действительности и военные не получали приказ покидать зону боевых действий на Донбассе.
"Сегодня вся 54 бригада получила такие СМС-ки. РФ рассылает их нам на телефоны", - сообщили бойцы 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.
Интересно, что фейки рассылаются с номера украинского мобильного оператора.
Бойцы ВСУ получают фейковые СМС (фото: https://t.me/informnapalm)
В комментариях к посту подписчики высказались, что думают по этому поводу.
- Та пішли вони нафіг. Думаю, якби вони вийшли з жилих кварталів, їм від наших вже добряче б прилетіло. Лякають вони. Хлопці, тримайтесь! Все буде Україна!
- Нехай собі шлють, ми не вони.
- Це скоріш за все, ті телефони, що відносно далеко він небезпечної зони - це всі розуміють, що можна по самому сигналу і кількості вирахувати.
- Рассылается автоматически на все терминалы, которые находятся в зоне действия рассылающей базовой станции (подключены к ней), в данном случае это подставная базовая станция, которая имитирует легальную базовую станцию мобильного оператора, а терминал подключается автоматические к базовой станции с наиболее сильным сигналом.
Как мы ранее писали, в Берлине и Париже поддержали Украину и вышли против агрессии РФ.