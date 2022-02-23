Россия начала запугивать бойцов ВСУ СМС-ками: что в "тревожных" сообщениях

Россия "отличилась" новой провокацией в сторону Украины. Так, украинские военные начали получать на телефон сообщения, которые являются абсолютным фейком.

Об этом сообщается в Telegram-канале InformNapalm.

Так, бойцам ВСУ приходят сообщения со следующим текстом.

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", - говорится в СМС-ках.

Эта информация абсолютно не соответствует действительности и военные не получали приказ покидать зону боевых действий на Донбассе.

"Сегодня вся 54 бригада получила такие СМС-ки. РФ рассылает их нам на телефоны", - сообщили бойцы 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.

Интересно, что фейки рассылаются с номера украинского мобильного оператора.

Бойцы ВСУ получают фейковые СМС (фото: https://t.me/informnapalm)

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