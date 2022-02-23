ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія почала залякувати бійців ЗСУ "тривожними" СМС-ками (фото)

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 10:57
Росія почала залякувати бійців ЗСУ "тривожними" СМС-ками (фото) У ЗСУ повідомили про чергову провокацію росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія "відзначилася" новою провокацією в бік України. Так, українські військові на передовій почали отримувати на телефон повідомлення, які є абсолютним фейком.

Про це повідомляється в Telegram-каналі InformNapalm.

Так, бійцям ЗСУ приходять повідомлення з наступним текстом.

"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі. Ще є час врятувати своє життя і покинути зону ООС", - йдеться в СМС.

Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і військові не отримували наказ залишати зону бойових дій на Донбасі.

"Сьогодні вся 54 бригада отримала такі СМС-ки. РФ розсилає їх нам на телефони", - повідомили бійці 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Цікаво, що фейки розсилаються з номера українського мобільного оператора.

Росія почала залякувати бійців ЗСУ &quot;тривожними&quot; СМС-ками (фото)

Бійці ЗСУ отримують фейкові СМС (фото: t.me/informnapalm)

У коментарях до посту підписники висловилися, що думають з цього приводу.

  • Та пішли вони нафіг. Думаю, якби вони вийшли з жилих кварталів, їм від наших вже добряче б прилетіло. Лякають вони. Хлопці, тримайтесь! Все буде Україна!
  • Нехай собі шлють, ми не вони.
  • Це скоріш за все, ті телефони, що відносно далеко від небезпечної зони - це всі розуміють, що можна по самому сигналу і кількості вирахувати.
  • Розсилається автоматично на всі термінали, які знаходяться в зоні дії базової станції (підключені до неї), в такому випадку - це підставна базова станція, яка імітує легальну базову станцію мобільного оператора, а термінал підключається автоматично до базової станції з найбільш сильним сигналом.

Як ми раніше писали, у Берліні та Парижі підтримали Україну і вийшли проти агресії РФ.

Також тримайте докази того, що обстріл російської території вівся з окупованої частини ОРДЛО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
LITE
Дієтологи розповіли від чого слід відмовитися заради здорової шкіри
Дієтологи розповіли від чого слід відмовитися заради здорової шкіри