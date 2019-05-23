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Россия - агрессор: реакция сети на важные слова Зеленского

STYLERПерсоны    23.05.2019 - 17:31
Россия - агрессор: реакция сети на важные слова Зеленского
Зеленский назвал Россию агрессором (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский обозначил свою позицию относительно РФ

Владимир Зеленский впервые назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом президент Украины заявил во время доклада на IT-конференции iForum. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на то, что новый глава государства обозначил свою позицию относительно РФ.

К слову, на официальном сайте президента появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского. Автор электронного документа упрекает новоизбранного президента в том, что он не обозначил курс, по которому должна идти Украина и уже начал разочаровывать своих избирателей.

Зеленский сказал, что согласно отчету ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, Украина проигрывает ряду стран, в том числе и странам бывшего СССР.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.

Этим высказыванием он вызвал аплодисменты среди присутствующих на конференции.

Зеленский назвал Россию агрессором (видео: YouTube/112 Украина)

Пользователи сети активно комментируют высказывание президента Украины. Кроме всего прочего комментаторы осуждают то, что Зеленский выступал на языке страны-агрессора.

  • Настоящий народный Президент! Просто мы к такому не привыкли! Все предыдущие были "правителями, царями", а Порошенко вообще себя не меньше чем "императором" возомнил, надо привыкать к народовластию!
  • Наконец! И года не прошло...
  • Я удивлена рукоплесканиям и овациям образованных людей на этом форуме Зеленскому. Уже за то что он говорил на русском, должны были освистать.
  • После невыполнения своих обещаний вновь ему поверить трудно.
  • Публично, но не до конца... Как бы назвал агрессором... Может быть РФ...

Россия - агрессор: реакция сети на важные слова Зеленского

Зеленский назвал Россию агрессором (скрин: facebook.com)

  • Я хоть не голосовал за тебя, но что публично сказал, мне очень нравится!
  • Ну и что? Украинцы уже 5 лет это делают... Это сенсация, или новость?
  • Тогда зачем придумывать референдум?
  • А "референдум" примирения с агрессором зачем тогда?
  • Сейчас просто испугался - такой, пошел на сопротивление.

К слову, украинцы в сети бурно отреагировали на инициативу команды Зеленского о проведении референдума о диалоге с РФ.

Напомним, лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Google отказывается признавать Зеленского президентом Украины.

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