Россия - агрессор: реакция сети на важные слова Зеленского

Зеленский обозначил свою позицию относительно РФ
Владимир Зеленский впервые назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом президент Украины заявил во время доклада на IT-конференции iForum. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на то, что новый глава государства обозначил свою позицию относительно РФ.
К слову, на официальном сайте президента появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского. Автор электронного документа упрекает новоизбранного президента в том, что он не обозначил курс, по которому должна идти Украина и уже начал разочаровывать своих избирателей.
Зеленский сказал, что согласно отчету ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, Украина проигрывает ряду стран, в том числе и странам бывшего СССР.
"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.
Этим высказыванием он вызвал аплодисменты среди присутствующих на конференции.
Зеленский назвал Россию агрессором (видео: YouTube/112 Украина)
Пользователи сети активно комментируют высказывание президента Украины. Кроме всего прочего комментаторы осуждают то, что Зеленский выступал на языке страны-агрессора.
Зеленский назвал Россию агрессором (скрин: facebook.com)
К слову, украинцы в сети бурно отреагировали на инициативу команды Зеленского о проведении референдума о диалоге с РФ.
Напомним, лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Google отказывается признавать Зеленского президентом Украины.