Россия - агрессор: реакция сети на важные слова Зеленского

Зеленский назвал Россию агрессором (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский обозначил свою позицию относительно РФ

Владимир Зеленский впервые назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом президент Украины заявил во время доклада на IT-конференции iForum. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на то, что новый глава государства обозначил свою позицию относительно РФ.

К слову, на официальном сайте президента появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского. Автор электронного документа упрекает новоизбранного президента в том, что он не обозначил курс, по которому должна идти Украина и уже начал разочаровывать своих избирателей.

Зеленский сказал, что согласно отчету ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, Украина проигрывает ряду стран, в том числе и странам бывшего СССР.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.

Этим высказыванием он вызвал аплодисменты среди присутствующих на конференции.

Зеленский назвал Россию агрессором (видео: YouTube/112 Украина)

Пользователи сети активно комментируют высказывание президента Украины. Кроме всего прочего комментаторы осуждают то, что Зеленский выступал на языке страны-агрессора.

Настоящий народный Президент! Просто мы к такому не привыкли! Все предыдущие были "правителями, царями", а Порошенко вообще себя не меньше чем "императором" возомнил, надо привыкать к народовластию!

Наконец! И года не прошло...

Я удивлена рукоплесканиям и овациям образованных людей на этом форуме Зеленскому. Уже за то что он говорил на русском, должны были освистать.

После невыполнения своих обещаний вновь ему поверить трудно.

Публично, но не до конца... Как бы назвал агрессором... Может быть РФ...

Зеленский назвал Россию агрессором (скрин: facebook.com)

Я хоть не голосовал за тебя, но что публично сказал, мне очень нравится!

Ну и что? Украинцы уже 5 лет это делают... Это сенсация, или новость?

Тогда зачем придумывать референдум?

А "референдум" примирения с агрессором зачем тогда?

Сейчас просто испугался - такой, пошел на сопротивление.

К слову, украинцы в сети бурно отреагировали на инициативу команды Зеленского о проведении референдума о диалоге с РФ.

Напомним, лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Google отказывается признавать Зеленского президентом Украины.