В России "упали" сайты Кремля: "чебурнетом пусть пользуются"

В России не работают сайты ряда государственных органов. Сбой произошел 10 марта после того, как Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter.
В частности, прекратили работу сайты Кремля, правительства, МВД, Госдумы и самого Роскомнадзора.
Что случилось с российским интернетом и как реагируют пользователи на фейл Роскомнадзора - читайте ниже.
Российские чиновники предполагают, что их государство атакуют хакеры из США.
"Массовое падение сайтов российских органов власти сегодня утром может быть связано с кибератаками со стороны США, которые на днях анонсировали источники The New York Times", - заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Открытым медиа".
По его словам, "прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно".
Риторику о "кибератаке со стороны США" повторил и директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Другие чиновники также уверяют, что "падение сайтов не связано с действиями Роскомнадзора по Twitter".
Как бы там ни было, на территории РФ, по данным Downdetector, фиксируются сбои в работе YouTube, Google, Яндекса и МТС. Одним словом, пострадал весь российский интернет.
В то же время пользователи сети уверены: дальше будет хуже. Один из госслужащих в сети уже написал, что "накрылась вся сеть Управления Федерального Казначейства по всей стране".
"Людей даже домой отпустили с работы. Скоро крякнет банковская система. Ждите", - сообщил Антон Макаренко.
К слову, у пользователей в Москве и Петербурге уже начались массовые проблемы с доступом к Qiwi. Первые ошибки начали фиксировать в 11:47, пик сбоев пришелся на 12:02.
Скриншот с Downdetector
Скриншот с Qiwi
Большая часть юзеров массово троллит Роскомнадзор и российское правительство.
"Замедлили Россию, замедлим и Твиттер!" Ваш Кремль", - написал Михаил Ходорковский.
Предлагаем вам еще несколько комментариев на тему "падения" сайтов в России.
Карикатура Елкина (twitter.com/sergey_elkin)
Ранее мы писали, что гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства".