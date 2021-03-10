В России "упали" сайты Кремля: "чебурнетом пусть пользуются"

Что произошло?

Российские чиновники предполагают, что их государство атакуют хакеры из США.

"Массовое падение сайтов российских органов власти сегодня утром может быть связано с кибератаками со стороны США, которые на днях анонсировали источники The New York Times", - заявил сенатор Андрей Климов в комментарии "Открытым медиа".

По его словам, "прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно".

Риторику о "кибератаке со стороны США" повторил и директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Другие чиновники также уверяют, что "падение сайтов не связано с действиями Роскомнадзора по Twitter".

Как бы там ни было, на территории РФ, по данным Downdetector, фиксируются сбои в работе YouTube, Google, Яндекса и МТС. Одним словом, пострадал весь российский интернет.

Банки в РФ перестанут работать?

В то же время пользователи сети уверены: дальше будет хуже. Один из госслужащих в сети уже написал, что "накрылась вся сеть Управления Федерального Казначейства по всей стране".

"Людей даже домой отпустили с работы. Скоро крякнет банковская система. Ждите", - сообщил Антон Макаренко.

К слову, у пользователей в Москве и Петербурге уже начались массовые проблемы с доступом к Qiwi. Первые ошибки начали фиксировать в 11:47, пик сбоев пришелся на 12:02.

Скриншот с Downdetector

Скриншот с Qiwi

Что говорят в социальных сетях?

Большая часть юзеров массово троллит Роскомнадзор и российское правительство.

"Замедлили Россию, замедлим и Твиттер!" Ваш Кремль", - написал Михаил Ходорковский.

Предлагаем вам еще несколько комментариев на тему "падения" сайтов в России.

Роскомнадзор, а можешь замедлить инфляцию рубля?

По РФ нанесли мощный киберудар. Лежит "Ростелеком" и государственные сайты. Пора отрезать московитов от цивилизации. Чебурнетом пусть пользуются.

Роскомнадзор пригрозил замедлить вращение земного шара из-за того, что не все страны считают Россию великой державой

Роскомнадзор решил бороться с сайтами, где есть пропаганда суицида. Перестали работать сайты Госдумы и правительства РФ. Спасибо, все ясно.

Когда Роскомнадзор разгонят за ненужностью, сотрудники никогда в жизни себе работу не найдут. Потому что возьмешь такого дворником - он весь двор засрет, а метлу сломает

Звісно, це смішно, як Роскомнадзор завалив зв'язок і інтернет у Анчурії. Але зважайте, що у цих мавп є ядерна зброя

Я не тупой, просто Роскомнадзор замедлил мои умственные способности.

Карикатура Елкина (twitter.com/sergey_elkin)