В России перестали работать некоторые сайты госорганов после замедления Twitter

В Российской Федерации перестали работать часть сайтов органов государственной власти. Это произошло на фоне замедления работы Twitter в России.

В частности, после замедления Twitter перестали работать следующие сайты:

крупнейший в России провайдер "Ростелеком";

правительства;

Кремля;

Роскомнадзора;

Совета безопасности РФ;

Минэкономики;

Минпромторга.

Сайт Совета Федерации работает с перебоями. Также наблюдались проблемы в работе сайтов МВД и Госдумы, но спустя время их работа была восстановлена.

В "Ростелекоме" объяснили, что причиной сбоя стали проблемы в функционировании оборудования. В связи со сбоем 93% пользователей не могут подключиться к интернету, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением.

"Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сказали в компании.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не заметил сбоя в работе сайтов, но не исключил, что это возможно.

"Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, (произошли - ред.) какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не связывают ли в Кремле такие сбои с сообщениями о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей.