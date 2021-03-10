У Росії "впали" сайти Кремля: "чебурнетом нехай користуються"

Що сталося?

Російські чиновники припускають, що їх державу атакують хакери з США.

"Масове падіння сайтів російських органів влади сьогодні вранці може бути пов'язано з кібератаками з боку США, які днями анонсували джерела The New York Times", - заявив сенатор Андрій Климов в коментарі "Відкритим медіа".

За його словами, "прямі погрози у відношенні російських сайтів держструктур з Вашингтона звучали не раз, в тому числі зовсім недавно".

Риторику про "кібератаку з боку США" повторив і директор Московського Центру Карнегі Дмитро Тренін.

Інші чиновники також запевняють, що "падіння сайтів не пов'язано з діями Роскомнадзора по Twitter".

Як би там не було, на території РФ, за даними Downdetector, фіксуються збої в роботі YouTube, Google, Яндекса і МТС. Одним словом, постраждав весь російський інтернет.

Банки в РФ перестануть працювати?

У той же час користувачі мережі впевнені: далі буде гірше. Один з держслужбовців в мережі вже написав, що "накрилася вся мережа Управління Федерального Казначейства по всій країні".

"Людей навіть додому відпустили з роботи. Скоро крякне банківська система. Чекайте", - повідомив Антон Макаренко.

До слова, у користувачів в Москві і Петербурзі вже почалися масові проблеми з доступом до Qiwi. Перші помилки почали фіксувати у 11:47, пік збоїв припав на 12:02.

Скріншот з Downdetector

Скриншот с Qiwi

Що говорять в соціальних мережах?

Велика частина юзерів масово тролить Роскомнадзор і російський уряд.

"Сповільнили Росію, сповільнимо і Твіттер!" Ваш Кремль", - написав Михайло Ходорковський.

Пропонуємо вам ще кілька коментарів на тему "падіння" сайтів у Росії.

Роскомнадзор, а можеш уповільнити інфляцію рубля?

По РФ нанесли потужний кіберудар. Лежить "Ростелеком" і державні сайти. Пора відрізати московитів від цивілізації. Чебурнетом нехай користуються.

Роскомнадзор пригрозив уповільнити обертання земної кулі через те, що не всі країни вважають Росію великою державою

Роскомнадзор вирішив боротися з сайтами, де є пропаганда суїциду. Перестали працювати сайти Держдуми і уряду РФ. Спасибі, все ясно.

Коли Роскомнадзор розженуть за непотрібністю, співробітники ніколи в житті собі не знайдуть роботу. Бо якщо візьмеш такого двірником - він весь двір засере, а мітлу зламає

Звісно, це смішно, як Роскомнадзор завалив зв'язок і інтернет у Анчурії. Але зважайте, що у цих мавп є ядерна зброя

Я не тупий, просто Роскомнадзор сповільнив мої розумові здібності.

Карикатура Йолкіна (twitter.com/sergey_elkin)