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Гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства"

Россия, Пятница 29 января 2021 17:03
Гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства"
На YouTube заблокировали российский гимн (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Видео с гимном России было заблокировано на YouTube - американский видеохостинг принял такое решение по роликам с соответствующей композицией в связи с нарушением авторских прав.

На ситуацию 29 января пожаловались на сайте Роскомнадзора.

Российское ведомство назвало ограничения на публикацию материалов с гимном России на платформе "неприкрытым и недопустимым хамством" в отношении всех граждан их страны.

Кроме того они заявили, что направили в адрес компании Google LLC требование снять блокировку.

При этом в Роскомнадзоре не уточнили, на какие именно ролики видеохостинг наложил табу.

В сообщении подчеркивается, что гимн не является объектом авторских прав, как и другие государственные символы.

Также ведомство рекомендовало российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.

Ранее сообщалось, что в центре Киева две девушки спели гимн России, спровоцировав конфликтную ситуацию и возмущенную реакцию прохожих.

Напомним, что в январе YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за нарушения политики платформы.

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Новости Украины Жизнь Российская ФедерацияРоскомнадзорYouTubeгимнавторское право

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