Гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства"

Видео с гимном России было заблокировано на YouTube - американский видеохостинг принял такое решение по роликам с соответствующей композицией в связи с нарушением авторских прав.
На ситуацию 29 января пожаловались на сайте Роскомнадзора.
Российское ведомство назвало ограничения на публикацию материалов с гимном России на платформе "неприкрытым и недопустимым хамством" в отношении всех граждан их страны.
Кроме того они заявили, что направили в адрес компании Google LLC требование снять блокировку.
При этом в Роскомнадзоре не уточнили, на какие именно ролики видеохостинг наложил табу.
В сообщении подчеркивается, что гимн не является объектом авторских прав, как и другие государственные символы.
Также ведомство рекомендовало российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.
Ранее сообщалось, что в центре Киева две девушки спели гимн России, спровоцировав конфликтную ситуацию и возмущенную реакцию прохожих.
Напомним, что в январе YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за нарушения политики платформы.
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