В России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая: что предлагают
В России на 9 мая планируют устраивать так называемые патриотические митинги. Людей завлекают в соцсетях, обещая почасовую оплату.
Об этом сообщают в сети.
Так, в мессенжерах россиянам из Санкт-Петербурга высылают "условия работы".
Место встречи на 9 мая предполагается центр города, за час предлагают 300 рублей.
В требованиях указывают инициативность, общительность и возможность высылать геолокацию о явке.
Также россиянам обещают выплаты на карту ежедневно.
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Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин 9 мая готовиться выступить перед россиянами и, возможно, объявит о всеобщей мобилизации.
Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.
Напомним, Уоллес отметил, что объекты на территории России могут быть законными целями для Украины.