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В России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая: что предлагают

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 14:01
В России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая: что предлагают Фото: в России набирают людей на платные митинги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В России на 9 мая планируют устраивать так называемые патриотические митинги. Людей завлекают в соцсетях, обещая почасовую оплату.

Об этом сообщают в сети.

Так, в мессенжерах россиянам из Санкт-Петербурга высылают "условия работы".

Место встречи на 9 мая предполагается центр города, за час предлагают 300 рублей.

В требованиях указывают инициативность, общительность и возможность высылать геолокацию о явке.

Также россиянам обещают выплаты на карту ежедневно.

В России собирают &quot;патриотическую&quot; массовку на 9 мая: что предлагаютСкриншот

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин 9 мая готовиться выступить перед россиянами и, возможно, объявит о всеобщей мобилизации.

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.

Напомним, Уоллес отметил, что объекты на территории России могут быть законными целями для Украины.

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