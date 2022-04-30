У Росії збирають "патріотичну" масовку на 9 травня: що пропонують
У Росії на 9 травня планують влаштовувати так звані патріотичні мітинги. Людей заманюють у соцмережах, обіцяючи погодинну оплату.
Про це повідомляють в мережі.
Так, в месенжерах росіянам з Санкт-Петербурга висилають "умови роботи".
Місце зустрічі на 9 травня передбачається центр міста, за годину пропонують 300 рублів.
У вимогах вказують ініціативність, товариськість і можливість висилати геолокацію про явку.
Також росіянам обіцяють виплати на карту щодня.
Скріншот
Відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін 9 травня готуватися виступити перед росіянами та, можливо, оголосить про загальну мобілізацію.
Деякі аналітики передбачали, що Путін хотів оголосити про якусь перемогу до 9 травня, але оскільки до параду на честь Дня Перемоги залишилося менше двох тижнів, це виглядає менш імовірним.
Нагадаємо, Уоллес зазначив, що об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України.