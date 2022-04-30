ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії збирають "патріотичну" масовку на 9 травня: що пропонують

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 14:01
У Росії збирають "патріотичну" масовку на 9 травня: що пропонують Фото: у Росії набирають людей на платні мітинги (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Росії на 9 травня планують влаштовувати так звані патріотичні мітинги. Людей заманюють у соцмережах, обіцяючи погодинну оплату.

Про це повідомляють в мережі.

Так, в месенжерах росіянам з Санкт-Петербурга висилають "умови роботи".

Місце зустрічі на 9 травня передбачається центр міста, за годину пропонують 300 рублів.

У вимогах вказують ініціативність, товариськість і можливість висилати геолокацію про явку.

Також росіянам обіцяють виплати на карту щодня.

У Росії збирають &quot;патріотичну&quot; масовку на 9 травня: що пропонуютьСкріншот

Відзначимо, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін 9 травня готуватися виступити перед росіянами та, можливо, оголосить про загальну мобілізацію.

Деякі аналітики передбачали, що Путін хотів оголосити про якусь перемогу до 9 травня, але оскільки до параду на честь Дня Перемоги залишилося менше двох тижнів, це виглядає менш імовірним.

Нагадаємо, Уоллес зазначив, що об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії
Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії