В России произошло ЧП с самолетом с пассажирами на борту: врачи убегали

В России в городе Томске произошло ЧП с самолетом авиакомпании "Руслайн". Он вылетел из Екатеринбурга, но на борту случились неисправности и он вынужден был совершить аварийную посадку.

В результате посадки в аэропорту Томска у самолета сломалось шасси, на борту было 32 человека и четыре члена экипажа, сообщает одно из российских изданий.

Аэропорт после аварии закрыли для приема и выпуска самолетов. Все рейсы задержаны на неопределенное время. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В Томске аварийно сел самолет (Telegram-канал "База")

Один из свидетелей произошедшего рассказал, как лицезрел, как в панике в спецтранспорт бежали медики.

"Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет", – рассказал очевидец.