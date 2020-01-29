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Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком

Новости » Транспорт     29.01.2020 - 16:17
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Иллюстративное фото (low-cost.expert)

EASA напоминает, что авиакомпаниям следует избегать иранского воздушного пространства на высоте ниже 7620 метров

Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) позволило европейским авиакомпаниям возобновить полеты в некоторых частях воздушного пространства Ирана и Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

После заседания группы по оценке риска авиационной безопасности Евросоюза EASA заявил об отмене временных рекомендаций о запрете полетов над двумя странами в целом.

Однако агентство напоминает, что авиакомпаниям следует избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 7620 метров.

Кроме того, остаются действительными ограничения полетов двумя коридорами в воздушном пространстве Ирака.

Напомним, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Таким образом, украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановила выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Также немецкая авиакомпания Lufthansa, которая является одной из крупнейших авиаперевозчиков в мире, приостановила полеты в Тегеран.

Кроме того, финская авиакомпания Finnair приостановила полеты над Ираком и Ираном после сбития украинского самолета.

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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