У Росії сталася НП з літаком з пасажирами на борту: лікарі тікали

У Росії здійснив аварійну посадку літак авіаліній "Руслайн"
У Росії в місті Томську сталася НП з літаком авіакомпанії "Руслайн". Він вилетів з Єкатеринбурга, але на борту трапилися несправності і він змушений був здійснити аварійну посадку.
В результаті посадки в аеропорту Томська у літака зламалося шасі, на борту було 32 людини і чотири члени екіпажу, повідомляє одне з російських видань.
Аеропорт після аварії закрили для прийому і випуску літаків. Всі рейси затримані на невизначений час. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.
Один зі свідків події розповів, як бачив, як в паніці у спецтранспорт бігли медики.
"Бачив, як спішно втекли медики і поліцейські у спецтранспорт, їх кудись відвезли у бік ЗПС. На злітній смузі в темряві видно багато мигалок і літак", – розповів очевидець.