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В России произошло ЧП с самолетом с пассажирами на борту: врачи убегали

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 09:17
В России произошло ЧП с самолетом с пассажирами на борту: врачи убегали
В России произошло ЧП с самолетом (иллюстративное фото: РОССМИ)

В России совершил аварийную посадку самолет авиалиний "Руслайн"

В России в городе Томске произошло ЧП с самолетом авиакомпании "Руслайн". Он вылетел из Екатеринбурга, но на борту случились неисправности и он вынужден был совершить аварийную посадку.

В результате посадки в аэропорту Томска у самолета сломалось шасси, на борту было 32 человека и четыре члена экипажа, сообщает одно из российских изданий.

Аэропорт после аварии закрыли для приема и выпуска самолетов. Все рейсы задержаны на неопределенное время. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В России произошло ЧП с самолетом с пассажирами на борту: врачи убегалиВ России произошло ЧП с самолетом с пассажирами на борту: врачи убегалиВ Томске аварийно сел самолет (Telegram-канал "База")

Один из свидетелей произошедшего рассказал, как лицезрел, как в панике в спецтранспорт бежали медики.

"Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет", – рассказал очевидец.

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