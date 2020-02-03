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У Росії сталася НП з літаком з пасажирами на борту: лікарі тікали

STYLERЖиття    03.02.2020 - 09:17
У Росії сталася НП з літаком з пасажирами на борту: лікарі тікали
У Росії сталася НП з літаком (ілюстративне фото: РОСЗМІ)

У Росії здійснив аварійну посадку літак авіаліній "Руслайн"

У Росії в місті Томську сталася НП з літаком авіакомпанії "Руслайн". Він вилетів з Єкатеринбурга, але на борту трапилися несправності і він змушений був здійснити аварійну посадку.

В результаті посадки в аеропорту Томська у літака зламалося шасі, на борту було 32 людини і чотири члени екіпажу, повідомляє одне з російських видань.

Аеропорт після аварії закрили для прийому і випуску літаків. Всі рейси затримані на невизначений час. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

У Росії сталася НП з літаком з пасажирами на борту: лікарі тікалиУ Росії сталася НП з літаком з пасажирами на борту: лікарі тікалиВ Томську аварійно сів літак (Telegram-канал "База")

Один зі свідків події розповів, як бачив, як в паніці у спецтранспорт бігли медики.

"Бачив, як спішно втекли медики і поліцейські у спецтранспорт, їх кудись відвезли у бік ЗПС. На злітній смузі в темряві видно багато мигалок і літак", – розповів очевидець.

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