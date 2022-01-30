В России при попытке взлететь развалился на части истребитель (фото)

Так, в российских Воздушно-космических силах заявили, что причиной ЧП с истребителем стали технические неполадки.

Экипаж в результате происшествия не пострадал, чего нельзя сказать о самом самолете - двухместном сверхзвуковом высотном всепогодном истребителе-перехватчике дальнего радиуса действия, который сломался практически пополам.

В то же время в российских ПКС заверили, что данный МиГ-31 будет восстановлен.

Российский истребитель МиГ-31 развалился на аэродроме (фото: t.me/LastBP)