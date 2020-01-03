В России показали пародию на Зеленского: Повалий смеялась в первых рядах

Таисия Повалий дерзко посмеялась над пародией на президента Украины Владимира Зеленского, которую сняли на одном из российских пропагандистских каналов. На сцену под мелодию песни "Ти ж мене підманула" вышли комики братья Пономаренко и Николай Бандурин.

Они были одеты в украинские вышиванки и шаровары. Вел программу известный ведущий Андрей Малахов. Он и предложил "заглянуть к веселым и шумным соседям на огонек", подразумевая Украину.

"Президент был сериальный, а теперь он стал реаленый. Огорочает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – пели российские артисты.

Также на сцену вышел артист Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского.

Таисия Повалий смеялась над пародией на Зеленского (YouTube)

В ролике можно увидеть, как в первых рядах сидит опальная певица Таисия Повалий, которая смеется над так называемой пародией.