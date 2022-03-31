В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии

В социальных сетях появился плакат, на котором указывается кража американских фотографий для патриотических российских открыток. В частности, эти плакаты о Великой Отечественной войне и победе.

О каких плакатах идет речь и какие именно фотографии на них использованы – читайте ниже.

1. Плакат "Это наша Победа" – на самом деле там изображены американские морские пехотинцы на острове Иводизима в 1945 году.

2. Иллюстрация к 65-летию Победы – на плакате использован фрагмент фотографии, где изображены участники американского морского дивизиона Окинаве в 1945 году.

3. Плакат ко Дню Победы 9 мая – на плакате использована фотография американского морского пехотинца на Марианских островах в 1944 году. Ее сделали 1 июля во время боя за территорию Гуам. Автор снимка – Пол Дорси, журналист и фотограф.

4. Они сражались за Родину – на плакате разместили фрагмент фотографии немецкого экипажа бомбардировщика Ju-88. Оригинал этой фотографии - вот тут.

"Мы воюем с идиотами. Патриотические плакаты РФ изображают военных "ненавистного им Запада". Эти идиоты даже Гуглом пользоваться не умеют", - говорится в подписи к сообщению.

Впрочем, таких случаев много. К примеру, в городе Оренбург в 2020 году на баннере ко Дню Победы вместо красноармейцев изобразили немецких солдат.