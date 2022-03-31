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В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии

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Четверг 31 марта 2022 19:43
В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии Россия ворует американские фото для патриотических плакатов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях появился плакат, на котором указывается кража американских фотографий для патриотических российских открыток. В частности, эти плакаты о Великой Отечественной войне и победе.

О каких плакатах идет речь и какие именно фотографии на них использованы – читайте ниже.

1. Плакат "Это наша Победа" – на самом деле там изображены американские морские пехотинцы на острове Иводизима в 1945 году.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии2. Иллюстрация к 65-летию Победы – на плакате использован фрагмент фотографии, где изображены участники американского морского дивизиона Окинаве в 1945 году.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии3. Плакат ко Дню Победы 9 мая – на плакате использована фотография американского морского пехотинца на Марианских островах в 1944 году. Ее сделали 1 июля во время боя за территорию Гуам. Автор снимка – Пол Дорси, журналист и фотограф.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии4. Они сражались за Родину – на плакате разместили фрагмент фотографии немецкого экипажа бомбардировщика Ju-88. Оригинал этой фотографии - вот тут.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии"Мы воюем с идиотами. Патриотические плакаты РФ изображают военных "ненавистного им Запада". Эти идиоты даже Гуглом пользоваться не умеют", - говорится в подписи к сообщению.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографииВпрочем, таких случаев много. К примеру, в городе Оренбург в 2020 году на баннере ко Дню Победы вместо красноармейцев изобразили немецких солдат.

В России для патриотических плакатов крадут американские фотографии

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты грабят дома украинцев и вывозят оттуда все ценные вещи.

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