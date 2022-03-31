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У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії

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Четвер 31 березня 2022 19:43
У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії Росія краде американські фото для патріотичних плакатів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах з'явився плакат, на якому вказується крадіжка американських фотографій для патріотичних російських листівок. Зокрема, ці плакати про Велику Вітчизняну війну і перемогу.

Про які плакати йдеться і які саме фотографії на них використані – читайте нижче.

1. Плакат "Це наша Перемога" - насправді там зображені американські морські піхотинці на острові Іводізіма в 1945 році.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії2. Ілюстрація до 65-річчя Перемоги - на плакаті використаний фрагмент фотографії, де зображені учасники американського морського дивізіону Окінаві в 1945 році.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії3. Плакат до Дня Перемоги 9 травня - на плакаті використана фотографія американського морського піхотинця на Маріанських островах в 1944 році. Її зробили 1 липня під час бою за територію Гуам. Автор знімка - Пол Дорсі, журналіст і фотограф.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії4. Вони билися за Батьківщину – на плакаті розмістили фрагмент фотографії німецького екіпажу бомбардувальника Ju-88. Оригінал цієї фотографії - ось тут.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії"Ми воюємо з ідіотами. Патріотичні плакати РФ зображують військових "ненависного їм заходу". Ці ідіоти навіть Гуглом користуватися не вміють", - йдеться в підписі до повідомлення.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографіїВтім, таких випадків багато. Наприклад, в місті Оренбург у 2020 році на банері до Дня Перемоги замість червоноармійців зобразили німецьких солдатів.

У Росії для патріотичних плакатів крадуть американські фотографії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти грабують будинки українців і вивозять звідти всі цінні речі.

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