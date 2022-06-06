В России "Z-патриот" обматерил ребенка и отобрал рюкзак, потому что желто-синий (видео)
В России в электричке мужчина стал приставать к мальчику в тамбуре с гневной матерной тирадой об Украине. А все потому, что увидел у ребенка за плечами школьный рюкзак сине-желтого цвета. Такой "урок патриотизма" неадеквата сняли на камеру очевидцы.
Видео инцидента опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.
На ролике видно, что россиянин с признаками опьянения угрожающе "поучал" школьника лет 8 на вид, стоящего в углу около дверей вместе с другим маленьким мальчиком, вероятно, младшим братом.
Ярый сторонник путинской агрессии требовал, чтобы ребенок снял свой ранец, нецензурно ругался и что-то на матах объяснял об Украине. Запуганный школьник не желал расставаться с рюкзаком, но взрослый все же силой стянул его и бросил под ноги.
Мальчик тут же поднял ранец и снова надел, не поддаваясь на угрозы украинофоба, и предпочитая помалкивать.
Кстати, свидетели подобного нравоучения неадекватного пассажира электрички тоже не делали никаких замечаний и не вмешивались, а просто снимали, как поддатый "патриот" своей страны запугивает детей и отбирает вещи.
Видео: россиянин в электричке с матом отбирал желто-синий рюкзак у школьника
Напомним, недавно эксперт и политолог объяснил ненависть россиян к украинцам, и рассказал, что такое "коллективный Путин" в головах жителей РФ.
Также мы писали, что в оккупированном Крыму пенсионерка облила кровью могилу российского оккупанта, убитого в порту Бердянска при взрыве корабля, и теперь женщину собираются посадить на 5 лет. Сама пенсионерка назвала свой поступок местью за полномасштабное вторжение РФ и убийства, совершенные захватчиками в Украине.