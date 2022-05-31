"Коллективный Путин": эксперт объяснил ненависть россиян к украинцам

Жители России не только поддерживают политику Путина, геноцид против украинцев и множественные преступления против граждан Украины, но и люто ненавидят всю нашу страну. За то, что мы быстрее развиваемся, большего достигли и стремимся к европейским ценностям.

Польский политолог Збигнев Лобоцкий объяснил в своем блоге, почему россияне ненавидят украинцев и что такое "коллективный Путин" в головах жителей РФ.

По словам Лобоцкого, дело не только в Путине. Там думают многие россияне, и даже те, которые живут в западных странах и имеют доступ к другим источникам информации. Причины этой ненависти уходят глубоко в историю, еще во времена СССР.

"СССР был могущественной империей, которая унизительно проиграла холодную войну, обанкротившись. В 1990-е годы Россия пережила еще один унизительный период бедности и коррупции, когда ей не удалось адаптировать западную экономическую и политическую модель. Сейчас Россию часто называют коррумпированной, нищей "заправочной станцией с ядерным оружием" - ненастоящим партнером Запада. Ее политическая система отвергается Западом как нечестная диктатура", - пишет эксперт.

Он отмечает, что есть два пункта в глубоких националистических устремлениях россиян:

Они хотят, чтобы их уважали как равных Западу

Они хотят унизить Запад в отместку

"По сути, это национальный комплекс неполноценности - совокупности психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходстве окружающих над собой. Теперь Украина для россиян - это "маленькая Россия", которая встала на путь вестернизации, включая членство в ЕС и НАТО", - объясняет Лобоцкий.

Дело в том, что на Западе существует естественный прогресс: когда страна достаточно "созрела", она решает стать законно-демократической страной со свободным рынком.

"Но для России, которая потерпела неудачу на этом пути, это стремление Украины является еще одним унижением, полным отказом от их политической модели, их философии и морали. По сути, выбирая Запад, Украина также говорит России, что она дерь*о. И это трудно принять от страны, которую они считают "младшим партнером", - добавляет политолог.

И поэтому для полномасштабного вторжения было придумано много оправданий. Что НАТО будет "слишком близко к Москве". Что стабильная и настоящая демократия на границах приведет к инакомыслию и не стабильности в России.

Что природные ресурсы будут конкурировать с ресурсами России, подрывая ее позиции в Европе. Что "вестернизация" стран на самом деле является кампанией ЦРУ. И с точки зрения Путина, это немаловажные причины для начала войны.

"Есть и совершенно ложные доводы, что Украина - нацистская страна, что Украина планировала напасть на Россию, производила антиславянские вирусы, совершала геноцид на Донбассе и так далее. Это вы услышите от фанатиков жесткой линии. Не думаю, что Путин в это сам верит, но уверен, что эти заблуждения помогают ему психологически", - подчеркнул Лобоцкий.

Он сравнил тактику Путина с Гитлером и причины такого поведения - очень схожи.

"Я чувствую, что это такое же имперское унижение, которое привело к возвышению Гитлера в Германии. У России просто плохой комплекс неполноценности, и это подпитывает отвратительное антиобщественное поведение на уровне страны. Просто глядя на их телевизор, как непрестанно кричат ​​их пропагандистские марионетки о своем ядерном оружии, о том, как они могут уничтожить страны.

Вы не увидите этого по телевизору ни в США, ни во Франции, ни в Великобритании, ни в Израиле. Но в России это гиперкомпенсация, поэтому крик "у нас есть ядерное оружие" помогает успокоить этот комплекс неполноценности. И Путин разделяет этот комплекс неполноценности и процветает благодаря ему", - резюмировал эксперт.