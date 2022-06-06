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У Росії "Z-патріот" обматюкав дитину і відібрав рюкзак, тому що жовто-синій (відео)

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Понеділок 06 червня 2022 14:47
У Росії "Z-патріот" обматюкав дитину і відібрав рюкзак, тому що жовто-синій (відео) Колаж РБК-Україна: в Росії "Z-патріот" обматюкав хлопчика через рюкзак у кольорах українського прапора
Автор: Володимир Костирін

У Росії в електричці чоловік став чіплятися до хлопчика в тамбурі з гнівною матірною тирадою про Україну. А все тому, що побачив у дитини за плечима шкільний рюкзак синьо-жовтого кольору. Такий "урок патріотизму" неадеквата зняли на камеру очевидці.

Відео інциденту опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

На ролику видно, що росіянин з ознаками сп'яніння загрозливо "повчав" школяра років 8 на вигляд, що стояв у кутку біля дверей разом з іншим маленьким хлопчиком, ймовірно, молодшим братом.

Затятий прихильник путінської агресії вимагав, щоб дитина зняла свій ранець, нецензурно лаялася і щось на матах пояснював про Україну. Заляканий школяр не бажав розлучатися з рюкзаком, проте дорослий все ж силою стягнув його і кинув під ноги.

Хлопчик тут же підняв ранець і знову надів, не піддаючись на погрози українофоба, і вважаючи за краще мовчати.

До речі, свідки подібного моралізаторства неадекватного пасажира електрички теж не робили жодних зауважень і не втручалися, а просто знімали, як піддатий "патріот" своєї країни залякує дітей і відбирає речі.

Відео: росіянин в електричці з матом відбирав жовто-синій рюкзак у школяра

Нагадаємо, нещодавно експерт і політолог пояснив ненависть росіян до українців, та розповів, що таке "колективний Путін" у головах жителів РФ.

Також ми писали, що в окупованому Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу російського окупанта, вбитого в порту Бердянська під час вибуху корабля, і тепер жінку збираються посадити на 5 років. Сама пенсіонерка назвала свій вчинок помстою за повномасштабне вторгнення РФ і вбивства, скоєні загарбниками в Україні.

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